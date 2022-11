Ligue 2 : à domicile, Metz domine Saint-Etienne qui s'enfonce un peu plus dans la crise

Dernière rencontre de la 14ème journée de Ligue 2, le duel entre Metz et Saint-Etienne était l'occasion d'observer deux équipes en difficulté en ce début de saison. Avant le coup d'envoi, les Messins occupaient la 13ème place du classement tandis que les Stéphanois, de leur côté, occupaient l'avant dernière place (19ème). Une victoire ce soir pouvait permettre aux Verts de sortir de la zone de relégation. La première occasion de la rencontre était à mettre au crédit des Lorrains et de Cheikh Tidiane Sabaly qui piquait trop sa tête au point de penalty et manquait donc le but à seulement quelques mètres de la cage de Matthieu Dreyer (7e). Dix minutes plus tard, Jean-Philippe Krasso marquait contre son camp à la suite d'un corner tiré par Anthony Musaba (17e, 1-0). Peu après, bien servi dans le dos de la défense messine par son capitaine, Ibrahima Wadji trompait Alexandre Oukidja d'un plat du pied bien senti dans le petit filet pour remettre les Verts dans la course contre le cours du jeu (17e, 1-1). Finalement, les Messins reprenaient l'avantage juste avant la pause. Matthieu Dreyer, après un premier arrêt, repoussait le ballon dans les pieds de Kévin N'doram qui n'avait plus qu'à pousser le cuir dans le but stéphanois (40e, 2-1).

La suite après cette publicité

Une première période dominée par les joueurs de Laszlo Bölöni, notamment grâce à un très bon Cheikh Tidiane Sabaly, qui rentraient aux vestiaires avec un avantage mérité. Après la pause, la rencontre repartait sur les mêmes bases offensives même si les Verts se montraient cette fois-ci plus dangereux que leurs adversaires. Dans un premier temps, Ibrahima Wadji tentait de dribler le gardien messin mais se heurtait au bon retour défensif de Matthieu Udol (49e). Quelques minutes plus tard, Boubakar Kouyaté réalisait un geste défensif de très grande classe en détournant le ballon de la tête sur une belle tentative de Benjamin Bouchouari qui filait vers le but messin (53e). Finalement, les Messins, sur leur première occasion de la deuxième période, réalisaient le break dans la foulée. Le capitaine du club lorrain rentrait dans l'axe et frappait fort du droit depuis l'entrée de la surface de réparation pour tromper le gardien adverse (61e, 3-1). Malgré ce nouveau coup sur la tête, les Verts tentaient le tout pour le tout afin de revenir dans la rencontre. Le but de Ibrahima Wadji était notamment refusé pour une faute de l'attaquant sur un défenseur messin (69e). Alexandre Oukidja écoeurait les derniers espoirs des Stéphanois en arrêtant un tir de Benjamin Bouchouari qui filait vers la lucarne (76e). Malgré toute la bonne volonté des Verts, le but de Mickael Nadé, au bout du temps additionnel, comptait donc pour du beurre (90e+4, 3-2). Au classement, grâce à cette victoire, Metz remonte à la 11ème place tandis que Saint-Etienne fait du surplace et reste avant-dernier de la ligue 2. La crise couve de plus en plus dans le Forez.