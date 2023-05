Chelsea explique le choix Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel. Mauricio Pochettino est le nouveau coach de Chelsea. Les Blues viennent d’annoncer son arrivée pour deux saisons, plus une année supplémentaire en option. L’Argentin succède à Frank Lampard, coach intérimaire suite au départ de Graham Potter. Il sera en charge de relancer la machine londonienne.

Mais les propriétaires du club, Todd Boehly, Behdad Eghbali, José E. Feliciano, Mark Walter et Hansjörg Wyss, ont confiance en lui comme ils l’ont précisé dans le communiqué de presse. «L’équipe sportive a mené un processus diligent et réfléchi dont le conseil est fier. Nous sommes ravis que Mauricio rejoigne Chelsea. Mauricio est un entraîneur de classe mondiale avec un palmarès exceptionnel. Nous sommes tous impatients de l’avoir à bord.» Pour toutes ces raisons, Chelsea a cru en lui. Laurence Stewart et Paul Winstanley, les co-directeurs sportifs de Chelsea, ont d’ailleurs déclaré : ««l’expérience, les normes d’excellence, les qualités de leadership et le caractère de Mauricio serviront bien le club de football de Chelsea à mesure que nous avancerons. C’est un entraîneur gagnant, qui a travaillé au plus haut niveau, dans plusieurs ligues et langues. Son éthique, son approche tactique et son engagement envers le développement ont fait de lui un candidat exceptionnel.» Le choix n°1 des Blues donc.

