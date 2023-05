Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur de Chelsea

La suite après cette publicité

Chelsea a trouvé un nouveau capitaine pour son navire à la dérive ! Alors que les Blues ont achevé une triste saison de Premier League avec une 12e place de Premier League et une élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions, le recrutement hivernal XXL du club anglais n’a pas permis de redresser la situation. Pire, les dirigeants londoniens ont dépensé plus de 600 millions d’euros depuis l’été dernier et l’arrivée du nouveau propriétaire Todd Boehly, en enregistrant pas moins de 16 nouveaux joueurs. Sans les résultats escomptés donc.

Arrivé contre 25 millions d’euros, Graham Potter n’aura pas réussi à relancer la machine et aura fait les frais des résultats décevants des Blues depuis le début de la saison (17 victoires, 9 matchs nuls et 12 défaites toutes compétitions confondues). Malgré les moyens mis à la disposition de l’ancien entraineur de Chelsea, même le dernier mercato a semblé chaotique avec l’arrivée de nombreux joueurs à fort potentiel sans grande cohérence, le club londonien est encore malade. Les dirigeants londoniens ont donc décidé de se séparer du technicien anglais avant de nommer Frank Lampard en tant qu’intérimaire. Sans plus de réussite.

Incapable d’exister face au Real Madrid sur la scène européenne, Chelsea a ainsi poursuivi sa série cauchemardesque malgré l’arrivée de l’ex-milieu de terrain (1 victoire, 1 nul et 6 défaites en 8 matches, 14 buts encaissés, 7 buts marqués). Pour réagir et tenter de faire peau neuve, les Blues ont donc officialisé la venue de Mauricio Pochettino qui aura la lourde tâche de redresser la barre. «Le Chelsea Football Club est heureux de confirmer que Mauricio Pochettino deviendra l’entraîneur-chef de l’équipe masculine à partir du début de la saison 2023/24. L’Argentin commencera son nouveau rôle le 1er juillet 2023 avec un contrat de deux ans, avec une option de club d’une année supplémentaire. », peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué du club anglais.

Il faut dire qu’après les dépenses pharaoniques consenties par les dirigeants londoniens, ces derniers désiraient ardemment un entraîneur capable de manager le vestiaire XXL des Blues pour enfin assurer des résultats convenables pour un club de ce standing. Passé par Tottenham et libre de tout contrat depuis son départ du Paris Saint-Germain en juillet 2022, l’Argentin aura cependant énormément de boulot pour remettre les pensionnaires de Stamford Bridge sur le droit chemin ! Plébiscité par les dirigeants londoniens, le natif de Murphy, âgé de 51 ans, devra dans cette optique trouver la bonne formule entre une jeunesse montante et des cadres déjà aguerris. Une mission complexe mais un défi intéressant, à l’heure où Chelsea nage en eaux troubles.