Chelsea se sépare de Graham Potter !

Graham Potter et Chelsea, c’est déjà fini ! Arrivé sur le banc des Blues le 8 septembre dernier pour remplacer Thomas Tuchel, le technicien de 47 ans n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans le vestiaire du club londonien. Après 28 journées de Premier League, les Blues pointent à la 11e place de Premier League et la nouvelle défaite à Stamford Bridge, contre Aston Villa (0-2), aura été fatale à l’ex-manager de Brighton puisque la direction de Chelsea a annoncé s’être séparé de lui dans un communiqué publié ces dernières minutes.

«Le Chelsea FC a annoncé que Graham Potter a quitté le club. Graham a accepté de collaborer avec le club pour faciliter une transition en douceur. Au cours de sa carrière au sein du club, Graham nous a emmenés en quart de finale de la Ligue des champions, où nous affronterons le Real Madrid. Chelsea tient à remercier Graham pour tous ses efforts et sa contribution et lui souhaite bonne chance pour l’avenir», précise le communiqué des Blues. Bruno Saltor prendra en charge l’équipe en tant qu’entraîneur principal par intérim, est-il ajouté.

Graham Potter n’a jamais réussi à s’imposer

«Avec nos incroyables supporters, nous allons tous soutenir Bruno et l’équipe pour le reste de la saison. Il nous reste dix matches de Premier League et un quart de finale de Ligue des champions à disputer. Nous mettrons tous nos efforts et notre engagement dans chacun de ces matches afin de terminer la saison en beauté», ont également indiqué les dirigeants du club, Todd Boehly et Behdad Eghbali. Un peu à l’image du Bayern Munich avec Julian Nagelsmann, Chelsea a souhaité limoger son coach avant sa grande échéance, en Ligue des champions, face aux Merengues.

Avec un mercato XXL réalisé cet hiver, Chelsea a notamment enregistré l’arrivée d’Enzo Fernandez, Joao Felix, Mykhaylo Mudryk, Noni Madueke et Malo Gusto, qui rejoindra le club à l’issue de la saison. Les résultats en Premier League ne correspondaient logiquement pas aux attentes des nouveaux dirigeants du club londonien et comptent donc repartir sur une nouvelle dynamique et, pourquoi pas, tenter un gros coup en Ligue des Champions. Le nom du successeur de Graham Potter devrait alimenter la presse britannique dans les prochains jours.