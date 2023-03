Mercato : Thomas Tuchel veut déjà récupérer une star de Chelsea

La suite après cette publicité

Une nouvelle ère. Depuis vendredi, le Bayern Munich a débuté un nouveau cycle sous l’impulsion de Thomas Tuchel. Libre depuis la fin de son aventure à Chelsea en septembre dernier, le technicien allemand se préparait à rejoindre un grand de Liga. Le FC Barcelone et surtout le Real Madrid étaient dans sa ligne de mire du coach, qui prenait des cours intensifs d’espagnol. Puis, tout a basculé ces derniers jours. Après le pétage de plombs d’Antonio Conte, Tottenham a échangé avec lui. TT n’était pas contre revenir à Londres et a donc étudié sérieusement cette option. Mais tout a changé après un appel du Bayern Munich.

Mécontents de Julian Nagelsmann, les dirigeants allemands ont tout fait pour convaincre Tuchel de les rejoindre. Ce dernier ne s’est pas fait prier. Il a donc paraphé vendredi un contrat jusqu’en 2025 avant de se mettre au boulot dès lundi avec une première séance d’entraînement. Chouchouté par sa direction, qui ne voulait pas prendre le risque de le voir signer au Real Madrid ou à Paris, TT sait qu’il aura des renforts l’été prochain. Bild a d’ailleurs révélé que les pensionnaires de l’Allianz Arena voulaient offrir une belle recrue à leur coach, à savoir Gavi.

Tuchel veut retrouver Kovacic

L’Espagnol de 18 ans plaît au Bayern Munich, qui veut le récupérer gratuitement si le Barça n’arrive pas à régulariser sa situation. Ce serait un sacré renfort pour Tuchel. Mais le technicien de 49 ans a aussi ses idées. Et d’après le Telegraph, il a un nom en tête pour cet été 2023. En effet, le média britannique révèle que l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain souhaite que Mateo Kovacic le rejoigne en Allemagne. Un élément expérimenté dont TT pense le plus grand bien.

«Il ressemble à un prodige à l’entraînement dans certains exercices. Un gars adorable, un gars humble et tellement intéressé par le sport. Il est tellement heureux de s’entraîner et de se donner pour l’équipe. C’est un vrai plaisir», avait lâché à son sujet l’Allemand lorsqu’il officiait à Stamford Bridge. Il espère donc le retrouver en Bavière d’ici cet été. Et les champions d’Allemagne peuvent y croire. En effet, le Croate sera en fin de contrat en juin 2024, soit dans un an. Et Chelsea n’a pas encore entamé les discussions au sujet d’une possible prolongation de contrat, selon le London Evening Standard.

Chelsea en veut au coach allemand

Autre bonne nouvelle pour le Bayern Munich, les Blues doivent se séparer de plusieurs joueurs cet été sous peine de lourdes sanctions après deux mercatos où ils ont dépensé plus de 600 millions d’euros au total. Autant dire que les Londoniens ont tout intérêt à vendre Kovacic, qui intéresse aussi Manchester City. Là encore, c’est une bonne chose pour les Bavarois puisque Chelsea ne voudra a priori pas le céder à un concurrent direct en Premier League.

Mais il n’est pas certain que Todd Boehly et ses équipes le laissent rejoindre Thomas Tuchel. Les dirigeants londoniens n’ont pas du tout apprécié que leur ex-coach fasse part publiquement de son souhait de recruter dans son nouveau staff Anthony Barry, en poste actuellement à Chelsea. Une maladresse qui n’est pas passée pour les patrons anglais, qui négocient malgré tout avec les Allemands le départ de Barry. Lancé dans sa nouvelle aventure en Allemagne, Thomas Tuchel veut bien s’entourer. Et il a visiblement envie de le faire avec de vieilles connaissances. D’ailleurs, le Times révèle qu’il veut aussi recruter Mason Mount, dont le prix est estimé à 56,9 millions d’euros. Chelsea est prévenu, Tuchel veut faire une razzia !