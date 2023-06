Commission de discipline : le communiqué victorieux de Rodez

La suite après cette publicité

Est-ce la fin d’un triste feuilleton pour le football français ? Pas sûr. Mais aujourd’hui, la commission de discipline de la LFP a entériné la défaite sur tapis vert des Girondins de Bordeaux face à Rodez suite à l’agression du joueur Lucas Buades. Une décision qui maintient le club au scapulaire en Ligue 2, mais qui sauve la RAF de la relégation en National.

Une décision terrible en revanche pour la victime collatérale de cette affaire, Annecy. Envoyé en troisième division, le club haut savoyard doit encore réagir. Saisira-t-il le CNOSF comme l’a annoncé Bordeaux ? Les prochaines heures nous le diront. Toujours est-il que Rodez peut célébrer cette nouvelle. Le club du sud-ouest vient d’ailleurs de publier un communiqué dans lequel il annonce prendre acte de la décision de la LFP.

À lire

Le coup de gueule du président de Rodez

Rodez appelle à l’apaisement

« Suite à la commission de discipline de la LFP ce jour, le Rodez Aveyron Football prend acte de la décision de “la perte par pénalité de la rencontre FC Girondins de Bordeaux / Rodez Aveyron Football comptant pour la 38ème journée de Ligue 2 BKT pour le club de Bordeaux”, ce qui engendre la victoire de Rodez et le maintien mathématique du club pour la 5ème année consécutive en Ligue 2 BKT. Par l’instruction et le verdict de la commission de la LFP, toute la lumière a été apportée sur ce dossier et permettent de confirmer la probité du club et de l’ensemble de ces acteurs », peut-on lire, avant qu’un passage soit dédié à Lucas Buades.

La suite après cette publicité

« Cet épisode, où le Rodez Aveyron Football a été acteur bien malgré lui, aura fortement marqué le club, les joueurs de son effectif, et plus particulièrement Lucas Buades, ainsi que l’ensemble des salariés de la structure. Le déferlement de messages haineux, menaces de mort reçus depuis plus d’une semaine envers le club et son joueur, Lucas Buades, ne doivent plus être permis à ce jour. Par ce communiqué, nous avons une pensée particulière à toutes les victimes de harcèlements et plus globalement de violences. Ce n’est plus tolérable. Le Rodez Aveyron Football, son président, se réservent le droit de donner toutes suites judiciaires aux différentes menaces et diffamations dont ils ont été l’objet. Par cette dernière, nous renouvelons encore tout notre soutien à notre joueur, Lucas. L’heure est désormais à l’apaisement, et à la projection sur cette saison 2023/2024 ». Pas sûr que l’apaisement souhaité soit obtenu au regard de la réaction des Girondins.