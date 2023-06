Commission de discipline : Bordeaux prend très cher, dénouement terrible pour Annecy

La suite après cette publicité

C’était la décision attendue par tout un championnat. Après avoir repoussé la décision d’une semaine lundi dernier, la DNCG devait prononcer la décision autour du match entre Bordeaux et Rodez qui s’était arrêté prématurément le 2 juin dernier. Pour rappel, la rencontre avait été interrompue suite à l'agression surréaliste d’un supporter à l’encontre de Lucas Buades après l’ouverture du score de ce dernier. Après 45 minutes d’hésitation, la rencontre avait été arrêtée, provoquant ainsi un flou énorme sur la fin de saison de Ligue 2.

Alors que Bordeaux jouait sa remontée en Ligue 1 sur ce match, le RAF avait besoin d’une victoire pour assurer son maintien dans l’antichambre de l’élite. Tant que le verdict final autour de cette ultime journée n’a pas été prononcé, il était donc impossible de dire officiellement qu’Annecy était relégué en National et que Metz avait obtenu son billet pour l’échelon supérieur. C’est alors qu’une valse de déclarations officielles s’est enchaînée, chacun défendant son intérêt. Si l’agression du Ruthénois a été unanimement condamnée au sein du club, et même par le groupe ultramarines, Bordeaux contestait le fait de ne pas pouvoir rejouer le match, s’appuyant sur des précédents en L1 (Nice-OM et OL-OM). Tandis qu’Annecy et Bordeaux demandaient à ce que le match soit rejoué sur fond d’éthique sportive, le club ruthénois indiquait que l’agression et les conséquences liées à cette dernière pour le joueur ne donnaient aucun crédit moral à un match rejoué.

À lire

Le coup de gueule du président de Rodez

Metz en Ligue 1, Annecy relégué

Ce lundi, le couperet est finalement tombé. Dans un communiqué, la DNCG a annoncé que le match était donc perdu sur tapis vert contre les Girondins de Bordeaux : «Après lecture du rapport d’instruction, la Commission, qui constate l’intrusion d’un supporter pour porter volontairement atteinte physiquement à un joueur qui venait d’inscrire un but, prononce les décisions suivantes à l’encontre du FC Girondins de Bordeaux : la perte par pénalité de la rencontre FC Girondins de Bordeaux - Rodez Aveyron Football comptant pour la 38° journée de Ligue 2 BKT»

La suite après cette publicité

Alors que Bordeaux ne montera pas cette saison, le club écope également d’un point de suspension pour la prochaine saison et de la fermeture pour deux matchs fermes et deux matchs avec sursis de la Tribune Sud, au Matmut Atlantique. C’est également une décision lourde de sens contre Annecy, officiellement relégué en National. Nul doute que de nouvelles déclarations officielles et de nouvelles procédures judiciaires soient engagées du côté annécien. En revanche, cette décision permet au FC Metz d’acquérir définitivement sa montée en Ligue 1, pour la saison 2023-24.