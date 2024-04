SC Bastia, Mohamed Amine Boumaaoui : «ce qu’il faut, c’est être patient et continuer de travailler»

Dixième de son groupe de National 3, la réserve de Bastia connaît une saison peu évidente comme beaucoup de réserves de clubs professionnels. En effet, les passages de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à 18 équipes ont provoqué par effet domino une concurrence plus accrue pour rester dans les divisions inférieures de la National 1 à la National 3. Dans ce contexte, Mohamed Amine Boumaaoui parvient à tirer son épingle du jeu avec l’équipe B du SC Bastia. Attaquant pivot, le droitier qui est capable aussi d’évoluer un peu plus bas se montre à son aise dans ce championnat, surtout depuis novembre. Devenu indiscutable en pointe de l’attaque du club corse, il affiche 9 buts en 18 apparitions, ce qui en fait le cinquième (ex aequo) meilleur buteur du groupe H de National 3. Des statistiques intéressantes à moins de 20 ans et pourtant le début de saison n’était pas si évident pour le Franco-Marocain qui devait composer avec une forte concurrence. «c’était mon premier exercice dans le monde senior. Les trois premiers matches, je démarre remplaçant avec la descente de certains professionnels. C’était compliqué alors que lors de la préparation j’avais marqué à chaque match. C’était compliqué, car il y avait trois attaquants qui redescendaient. J’ai pris sur moi, j’ai travaillé et cela a payé», nous a-t-il confié.

Désormais pleinement intégré dans le onze de l’équipe réserve de Bastia depuis de longs mois, ce buteur d’1m87 se voit ainsi récompensé par tout son travail depuis plusieurs années avec la formation corse. Tombant amoureux du ballon rond à force de jouer avec son grand frère, il avait découvert le football de club depuis ses 5 ans avec le FC Borgo avant de rejoindre par la suite le SC Bastia. Un apprentissage dans un cadre plus familial qu’il considérait nécessaire avant de se frotter à un niveau plus concurrentiel : «j’ai été formé à Borgo, Bastia était le meilleur club dans le secteur où je vivais. J’ai préféré rester à Borgo pour mes débuts. Après cela, à 14 ans, je suis parti à Bastia où on m’avait appelé.» Pourtant, le chemin n’a pas été une longue ligne droite pour lui puisqu’il a été confronté directement à quelques pépins d’ordre physique : «je venais pour les U17 nationaux, mais à cause d’une blessure j’ai loupé la préparation et j’ai pris du retard. Cela m’a tué ma première année à Bastia.»

Des débuts en Ligue 2 face à Saint-Étienne

Un passage difficile pour lui où il aura eu la bonne réaction en faisant le dos rond pour revenir plus fort : «c’est compliqué, car quand on est jeune ce n’est pas encore notre métier. On se dit que si on n’arrive pas dans le football à cause d’une blessure c’est très frustrant. Donc il faut continuer à travailler comme je l’ai fait et ne pas lâcher. C’est une passion donc on ne peut pas la lâcher du jour au lendemain.» Fan de Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic et Nicolas Anelka, Mohamed Amine Boumaaoui s’inspire beaucoup de ces trois joueurs et surtout des deux derniers qui disposent également d’un grand gabarit couplé à une bonne technique. Appréciant décrocher et disposant d’un rôle de faux numéro / 9 et demi, le droitier est dans une très bonne dynamique avec la Nationale 3 et a même pu découvrir l’équipe première de Bastia lors d’un match de Ligue 2.

Entré 13 minutes face à Saint-Étienne le 16 mars dernier lors d’une défaite 4-0, il a ainsi été lancé dans le grand bain par Michel Moretti qui était son coach avec la réserve en début de saison : «ce match-là je m’attendais à de la pression, mais au final je n’en ai pas eu et je n’ai pas eu d’appréhension. Je suis venu comme si j’allais préparer un match de National 3. On m’a prévenu la veille, ma famille était contente, personnellement cela ne m’a fait ni chaud ni froid, car j’étais focus comme lors d’un match avec l’équipe réserve. Après oui, il y avait 12 000 personnes donc c’est différent et en plus le score était sévère. Je suis rentré pour prouver que j’étais un jeune du club avec de l’envie.» Déçu du résultat, mais heureux d’avoir pu se montrer à l’échelon supérieur, Mohamed Amine Boumaaoui continue de travailler afin d’avoir d’autres opportunités. Il est conscient toutefois que la saison de Bastia n’a pas favorisé le passage en équipe première des jeunes du centre de formation.

Aux portes du monde professionnel

Désormais dixième suite à une très bonne série (4 victoires sur les 5 derniers matches), Bastia a quasiment obtenu son maintien en battant Concarneau (2-0) ce mardi. Passé par des moments plus compliqués, le club corse a dû batailler : «on le ressent, si on avait été plus haut dans le classement, ils auraient sûrement fait monter plus de jeunes, aussi bien pour les matches que pour les entraînements. Quand tu vises le maintien c’est tout de suite plus compliqué de faire monter les jeunes.» Compréhensif, Mohamed Amine Boumaaoui tire malgré tout un bilan très positif de cette saison et sait qu’il est sur la bonne voie s’il continue de maintenir le cap. «Je pense que j’aurais pu avoir plus souvent ma chance dans un autre contexte. Le coach de l’équipe première était mon coach en début de saison avec la Nationale 3. Quand j’ai fait mon entretien de mi-saison, on m’a dit que pour atteindre le monde professionnel il fallait que je continue de travailler comme je l’ai fait cette saison et rester sérieux.»

«Quand il a été nommé, il m’a fait monter et découvrir le groupe professionnel, c’était mes premiers entraînements avec eux. Quand je suis monté, on a vu que techniquement j’étais à la hauteur et cela m’a permis de rentrer sur un match» nous a-t-il confié. Désormais, le prochain objectif pour Mohamed Amine Boumaaoui c’est de s’inscrire de manière plus marquée avec le groupe de l’équipe première et obtenir le précieux sésame avec un contrat professionnel : «j’espère avoir mon contrat professionnel. Pour le moment, c’était compliqué pour le club de proposer un contrat professionnel en cas de potentielle descente en National 1. Actuellement, la situation est plus sereine en vue du maintien. Les discussions devraient arriver prochainement, je pense. Mon objectif c’est de laisser mon nom de famille dans le football, je veux jouer au plus haut niveau possible. Avoir ma chance en Ligue 2 c’était un rêve il y a quelques années. Ce qu’il faut, c’est être patient et continuer de travailler.» Fidèle à ses principes, Mohamed Amine Boumaaoui n’en dérogera pas et entend finir la saison en fanfare sur l’île de Beauté.