Wolverhampton se sépare de son entraîneur Gary O’Neil

Rien ne va plus à Wolverhampton. 19es de Premier League malgré un effectif assez étoffé, les Wolves sont à la peine depuis le début de saison et galèrent à sortir de cette spirale négative. Battus ce week-end contre Ipswich (1-2), les joueurs de Gary O’Neil ont donc subi leur quatrième revers consécutif en championnat. La défaite de trop car le coach de 41 ans a été démis de ses fonctions ce dimanche par Wolverhampton comme le club l’a expliqué dans un communiqué :

«Les Wolves se sont séparés de leur entraîneur-chef Gary O’Neil et de son staff. O’Neil est arrivé à Molineux trois jours seulement avant le début de la saison 2023/24 de Premier League, relevant un défi important et guidant finalement le Old Gold vers une campagne réussie. Au cours de sa première saison à la tête du club, les Wolves ont battu Manchester City et ont gagné de manière impressionnante à Chelsea et Tottenham Hotspur, ainsi que contre leurs rivaux West Bromwich Albion lors d’un voyage jusqu’aux quarts de finale de la FA Cup.»