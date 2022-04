Liverpool : Jürgen Klopp met ses joueurs en garde

Ce mercredi soir, Liverpool s'est imposé face à Villarreal à l'occasion du match aller de la la seconde demi finale de Ligue des Champions. Les Reds, qui ont fait la différence en seconde période, l'ont emporté 2-0 à Anfield. Pas de quoi s'imaginer déjà en finale pour Jurgen Klopp : «le travail reste à faire, rien n'est terminé. On est à 2-0 à la mi-temps, il faudra être 100 % concentré, rester dans la bonne attitude qui est de ne pas y aller pour défendre quoi que ce soit. Là-bas, il y aura une ambiance difficile, ils donnent tout, ils se battent tout le temps.»

Le technicien allemand des Reds est ensuite revenu sur la physionomie d'une rencontre qui s'est débloquée au retour des vestiaires après de nombreuses tentatives sur le but de Rulli : «la maturité fait partie de nos qualités. On en a parlé à la pause. On était bien en jambes en première période, c'était intense pour nous mais c'était aussi intense de défendre pour l'adversaire. On devait rester très positif, essayer, échouer, essayer, échouer mais essayer encore.» Il concluait en expliquant avec quel état d'esprit ses joueurs devront arriver à l'Estadio de la Ceramica :« le mieux, au retour, ce sera d'oublier le 2-0 de l'aller, de se dire qu'on est à 0-0 et d'essayer de gagner au retour. »