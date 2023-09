Comment Fabio Grosso pose déjà sa patte sur l’OL

La suite après cette publicité

Fabio Grosso a vécu une semaine agitée. Samedi dernier, l’Italien a été nommé officiellement à la tête des Gones. Dimanche, il a assisté des tribunes au match de ses joueurs face au HAC (0-0). Il a enchaîné lundi matin avec sa présentation à la presse avant de diriger sa première séance dans l’après-midi. L’ancien footballeur a poursuivi sur sa lancée en organisant plusieurs séances par jour pour préparer au mieux le match face à Brest samedi, son premier sur le banc rhodanien. Avant ça, il s’est présenté ce jeudi face à la presse pour évoquer cette rencontre et ses premiers pas au sein de Lyon.

Une semaine chargée à tous les niveaux

« Il n’y a pas eu de difficulté. On a appris à se connaître et on a bien travaillé pour être prêt pour le match de samedi. Les joueurs ont été disponibles, j’ai vu de belles choses. On doit revoir ça en match samedi à Brest. On a des difficultés car les résultats ne sont pas bons. On met de côté ce qu’il s’est passé avant. On va jouer une équipe en forme qui jouera à la maison. On sait qu’on a les qualités pour faire un gros match.» Pour y parvenir, Grosso a doublé les séances d’entraînement. Ce qui n’était pas forcément le cas avec son prédécesseur. Et cela a été très bien pris par les joueurs.

À lire

OL : Ernest Nuamah juge le style Fabio Grosso

«J’ai été bien accueilli et cette décision également. On fait les choses pour que ça serve. C’était important de s’entraîner plus cette semaine avec des doubles séances. Elles étaient très bonnes. On a regardé les joueurs jouer ensemble. Ce sont de bonnes choses qui aident à grandir, on ne veut pas embêter les joueurs. Je parle avec eux. L’état d’esprit est bon et les joueurs sont conscients qu’il faut travailler… On baisse un peu en intensité à l’approche du match pour travailler sur les petits détails.» Il a aussi précisé que les séances matinales sont plus poussées physiquement.

La suite après cette publicité

Grosso veut poser sa patte

Grosso a aussi beaucoup été dans l’échange, surtout qu’il sait le groupe touché mentalement. «J’ai trouvé un groupe très sérieux pour le futur. C’est positif (…) C’est important de parler et d’écouter. Il y a des choses qui en ressortent et tout ça doit servir à améliorer l’équipe. Chacun a ses qualités. Il faut que je surfe sur chacune de ses qualités. J’essaie toujours d’améliorer ce que je peux améliorer et j’essaie de le faire avec les autres. J’ai trouvé un groupe très sérieux, avec des qualités. Je suis confiant pour le futur… J’ai des joueurs qui ont fait une grande carrière et ceux qui ne sont qu’au début. Il faudra faire des choix. Ceux qui sont sur le banc ou sur le terrain doivent avoir le même état d’esprit car cela montre que je compte sur eux. L’importance est de faire ressentir cette confiance. J’essaie de faire mes choix avec simplicité. »

Il risque donc d’y avoir des changements, même si l’Italien ne compte pas tout révolutionner et qu’il a avoué respecter tous ses joueurs peu importe l’âge ou l’expérience. En ce qui concerne le jeu, l’OL sera a priori plus collectif. Ernest Nuamah l’a confirmé. «La grande différence, c’est qu’il veut un jeu collectif. Il veut créer un groupe, qu’on joue bien ensemble pour qu’on réussisse ensemble et pas tant individuellement. Il veut qu’on multiplie les courses vers l’avant, il ne veut pas qu’on soit statique. Il nous a expliqué son style en tant que coach en général.» L’ancien entraîneur de Frosinone en a d’ailleurs dit plus sur sa philosophie de jeu et sur ce qu’il aimerait mettre en place à Lyon.

La suite après cette publicité

« J’aime beaucoup jouer au foot, le mouvement pour créer les espaces. J’ai beaucoup parlé de valeurs. L’équipe doit avoir des valeurs en commun pour jouer ensemble. Je veux donner de l’enthousiasme aux gens qui viennent nous voir. Leur donner du respect, c’est tout donner sur le terrain. Je sais où je veux aller. Je crois en ce qu’on fait. Une équipe qui veut bien jouer doit d’abord bien défendre. J’ai essayé de faire passer ce message.» Fabio Grosso, qui a précisé qu’il avait confié une mission spécifique à chaque membre de son staff, espère réussir son baptême du feu à Brest, que ce soit au niveau du résultat et du jeu. Il a avoué qu’il aimerait qu’on dise après le match de samedi "qu’on a vu une équipe qui a joué ensemble". Souhaitons-lui que ce soit le cas et que son OL remporte enfin son premier match de L1 de la saison.