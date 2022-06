Mohamed Salah cartonné par l'ancien sélectionneur de l'Égypte

Finaliste malheureux des Coupes d'Afrique des Nations 2017 et 2021 avec l'Égypte, Mohamed Salah (30 ans) court toujours après un titre avec sa sélection. Un plafond de verre que n'a pas manqué de commenter Hassan Shehata. Ancien sélectionneur de l'Égypte entre 2004 et 2011 avec qui il a remporté 3 CAN (2006, 2008 et 2010), le technicien de 73 ans n'a pas hésité à charger le joueur de Liverpool.

«Salah est un grand joueur, il a tant fait à l'étranger et c'est l'une des plus grandes stars du monde. Mais il n'a rien fait pour l'équipe nationale égyptienne, il aurait dû faire plus» a-t-il lâché sur la chaîne locale Sada El-Balad.