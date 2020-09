PL : Everton et James Rodriguez déroulent contre West Bromwich Albion

Première affiche de la 2e journée de Premier League que cet Everton - West Bromwich. Lors du premier match, les Toffees avaient battu Tottenham (1-0), un résultat idéal pour entamer une saison. Il s'agissait ce samedi d'enchaîner contre West Bromwich, promus et lourdement battus par Leicester en ouverture (0-3). Les Baggies ont bien démarré la partie en ouvrant rapidement le score grâce à Diangana (0-1, 10e). De quoi faire douter les hommes de Carlo Ancelotti ? Du moins pendant 20 minutes, jusqu'à l'égalisation de Calvert-Lewin suite à une talonnade sur la ligne de but (1-1, 31e).

Puis le match basculait totalement en 3 minutes. D'abord, James Rodriguez donnait l'avantage aux siens d'une frappe du pied gauche parfaitement placée (2-1, 45e+1). Ensuite, ce même Colombien venait obtenir un carton rouge 2 minutes plus tard, sur un geste d'humeur du pourtant expérimenté Kieran Gibbs. Ce qui déclenchait la colère de Slaven Bilic, lui aussi expulsé. On se dit alors que c'est bien parti pour le club du Mersey mais ça, c'était avant le coup franc de génie de Matheus Pereira et son pied gauche (2-2, 47e). Il n'aura que 7 minutes à Everton pour reprendre l'avantage grâce à un Michael Keane qui reprenait un coup franc (3-2, 54e). Dominateurs et portés par un James Rodriguez de gala, les Toffees s'offraient un 4e but, le doublé de Calvert Lewin (4-2, 62e). L'ancien du Real Madrid déposait ensuite un ballon sur la tête de Calvert-Lewin, qui s'offrait un triplé (5-2, 66e). Avec ce large succès, les hommes de Carlo Ancelotti prennent la tête de la Premier League.