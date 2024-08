OL : Tanner Tessmann dévoile ses grands objectifs

Depuis quelques jours, l’arrivée de Tanner Tessmann à l’OL est attendue. Depuis ce mardi, cette dernière est effective alors que le milieu américain de 22 ans a paraphé son contrat de cinq ans entre Saône et Rhône. Toujours pas présenté à la presse, l’ancien de Venise, qui est arrivé contre 6 millions d’euros, s’est exprimé au micro d’OLPLAY sur ses ambitions au sein de la formation lyonnaise. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le capitaine des États-Unis aux derniers JO a envie de réaliser de belles choses dans la capitale des Gaules :

La suite après cette publicité

«Je viens de Venise, donc ce n’est pas très loin de Lyon. Quand l’OL s’est intéressé à moi, tout est allé très vite et j’ai su que venir ici était la bonne décision. Je suis très heureux et impatient de commencer avec mes nouveaux coéquipiers. J’essaie toujours d’avoir une mentalité de gagnant, j’aime créer et travailler dur. Ici, les choses sont grandes. On va jouer l’Europa League et, grâce à cela, j’espère pouvoir intégrer la sélection américaine.»