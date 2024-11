Barça : ça sent bon pour Jonathan Tah

Jonathan Tah sera un des gros coups du prochain mercato estival. Le défenseur international germanique est en fin de contrat avec le Bayer Leverkusen en juin, et une prolongation n’est clairement pas d’actualité. Plusieurs clubs, dont le FC Barcelone et le Real Madrid, en plus du Bayern Munich, sont sur le coup. Mais dans ce dossier, ce sont les Catalans qui semblent avoir une longueur d’avance.

Effectivement, comme l’indique El Chiringuito, le Barça a bien avancé sur l’arrivée du défenseur central. Les discussions ont plutôt bien avancé entre les deux parties et le club catalan a travaillé en coulisse pour devancer les autres gros clubs intéressés. Hansi Flick, qui aurait demandé l’arrivée de son compatriote aux dirigeants blaugranas, devrait donc être gâté.