Puma dévoile le maillot extérieur du Borussia Dortmund pour la saison 2021-2022

Après avoir dévoilé le nouveau maillot domicile du Borussia Dortmund pour le dernier match de la saison 2020-2021 au Signal Iduna Park, Puma a sagement attendu pour révéler la tunique extérieur qu'Erling Haaland et ses compères porteront lors de la campagne 2021-2022.

Le club fondé en 1909 est équipé par Puma depuis la fameuse saison 2012-2013 où Robert Lewandowski, Marco Reus, İlkay Gündoğan et Mario Götze avaient emmené le BVB en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Depuis son arrivée, la marque au félin bondissant respecte totalement les coutumes historiques du club, et ce même sur les maillots extérieur, ce qui est assez rare pour être souligné. Contrairement à de nombreux clubs, le Borussia Dortmund a une couleur fixe sur sa seconde tunique. Depuis 1995-1996, le noir revient en effet chaque année, et ce sera de nouveau le cas à la rentrée avec un tout nouveau design.

Si l'équipementier allemand respecte l'ADN du club et ses couleurs traditionnelles, il se permet tout de même quelques fantaisies au niveau du style des maillots ces dernières années. La nouvelle tunique secondaire présente ainsi un design fait de zigzags où le noir et le gris se mélangent sur l'ensemble du maillot à l'exception des épaules qui sont partiellement recouvertes d'une bande simplement noire.

Cette tunique suit donc la tendance des dernières années avec l'arrivée du gris alors que le jaune se fait de plus en plus discret, n'apparaissant que sur les logos du club et de l'équipementier. Comme la saison passée, le sponsor maillot « 1&1 » se présente en noir au sein d'un carré blanc. Enfin, des chaussettes et un maillot noirs accompagnés d'une touche de jaune complètent la nouvelle tenue avec laquelle le BVB se déplacera la saison prochaine.