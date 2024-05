EdF : Olivier Giroud revient sur sa brouille avec Didier Deschamps

Avant de traverser l’Atlantique pour rejoindre les États-Unis et le Los Angeles FC, Olivier Giroud va s’accorder une dernière aventure en sélection. Convoqué par Didier Deschamps pour l’Euro 2024 en Allemagne, le numéro 9 de l’équipe de France disputera son dernier grand tournoi avec les Bleus, comme il l’a indiqué. En 2022, lors de la Coupe du Monde au Qatar, l’attaquant de l’AC Milan avait failli ne pas venir. Didier Deschamps, qui comptait davantage sur Karim Benzema, l’avait prévenu d’un faible temps de jeu.

« À l’époque, j’ai failli ne pas être du tout dans le groupe parce qu’il pensait que ça allait être difficile pour moi de ne pas jouer et de mettre mon ego de côté. Il m’a dit ce qu’il avait à me dire et j’ai prouvé que j’en étais capable. Le destin a fait ensuite que j’ai eu du temps de jeu. Là, c’est différent. J’ai regardé la liste avec beaucoup plus de sérénité. Après, il y a encore de la concurrence, le coach a plusieurs cordes à son arc avec des profils différents. » a-t-il expliqué au journal L’Équipe. Cette année, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (57 buts) et champion du monde en 2018 partira avec le statut de titulaire. Il tentera d’obtenir le dernier titre qui lui manque : l’Euro.