La somme astronomique demandée par le Barça à l’UEFA en cas d’exclusion de la Ligue des Champions

S’il semble connaître des jours heureux en championnat, notamment après le Clasico remporté en Liga face au Real Madrid, le FC Barcelone est toujours dans le collimateur de l’UEFA, qui a récemment ouvert une enquête sur une éventuelle violation de son cadre juridique liée à l’affaire Negreira. Et dans ce feuilleton, le club catalan, leader du championnat après 26 journées, ne compte pas se laisser faire.

Car oui, ce vendredi, le Mundo Deportivo rapporte que le club blaugrana réclamera une compensation autour de 100 millions d’euros, si l’instance du football européen venait à acter son exclusion des compétitions européennes, la Ligue des Champions si on en croit le classement actuel de la formation barcelonaise. Une somme importante pour un club en proie à des difficultés financières depuis quelques années.

30 M€ de plus qu’en 2021/2022

Le média catalan ajoute que ce pactole que toucherait le FC Barcelone correspondrait au montant perçu par le club pour participer à la Coupe aux grandes oreilles chaque saison, en plus des dommages liés aux montants des sponsors et du merchandising sur lesquels le club devrait faire l’impasse en cas d’éviction. Trente millions de plus seraient demandées par le FCB que le chèque acquis pour la saison 2021/2022.

En l’état actuel, l’UEFA doit encore attendre la décision des tribunaux espagnols pour statuer sur le cas du Barça. Si elle ne le faisait pas, cela serait législativement considéré comme une violation de la loi en vigueur, et déclencherait ainsi la réclamation des dommages et intérêts du club catalan. En attendant, l’enquête suit son cours et plusieurs émissaires de l’UEFA ont pu se déplacer dans les bureaux du Barça cette semaine.