Ruben Amorim va trahir sa première promesse, l’important dilemme de Trent Alexander-Arnold avec Liverpool

Manchester United cherche un attaquant

Manchester United pourrait envisager un prêt financé dans l’espoir d’un départ définitif de Marcus Rashford. Amorim cherche un attaquant de classe mondiale pour revitaliser une attaque en panne. Viktor Gyökeres, actuellement au Sporting, semble être une cible prioritaire. Ruben Amorim, qui le connaît bien et connaît ses énormes qualités offensives, le veut maintenant à Old Trafford. Selon le Daily Star, Amorim, qui, lorsqu’il a quitté le Sporting pour atterrir à United a promis de ne pas « toucher » l’international suédois au moins jusqu’à l’été, il pourrait rompre le « pacte de non-agression » auquel il s’était engagé et aborder l’incorporation du footballeur dès maintenant. Victor Osimhen, prêté à Galatasaray, pourrait également être une option, avec Rashford potentiellement inclus comme monnaie d’échange.

Le dilemme de Trent Alexander-Arnold

Pour ce qui est de l’avenir Trent Alexander-Arnold, le Daily Mirror rapporte que Liverpool a fermement rejeté l’approche du Real Madrid pour le recruter. Malgré l’expiration de son contrat en juin prochain, le club espère toujours prolonger son arrière droit vedette. Cependant, les discussions autour de son avenir divisent les supporters, certains craignant qu’il parte gratuitement. Ce départ potentiel pose des questions sur son héritage à Liverpool : partir maintenant nuirait à son héritage ou rester et devenir une véritable légende.

Manchester City prévoit un gros mercato hivernal

Pour Manchester City, Pep Guardiola prévoit un mercato hivernal chargé pour renforcer une équipe affaiblie par les blessures, selon le Daily Mail. Omar Marmoush et Ederson de l’Atalanta, tous deux âgés de 25 ans, figurent parmi les cibles prioritaires. Avec 18 buts en 24 matchs cette saison, Marmoush est admiré par City. Il offrirait de la polyvalence, car il est capable de jouer n’importe où offensivement. Selon Marca, Pep Guardiola vise aussi Florian Wirtz et Martin Zubimendi pour renforcer City.