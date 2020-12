AC Monza : la grande première très réussie de Mario Balotelli

Fantasque attaquant italien qui avait marqué la Ligue 1 avec l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, Mario Balotelli était en difficulté depuis un an et demi. Tout d'abord, il a vécu une saison 2019/2020 très délicate avec Brescia. N'inscrivant que 5 buts en 19 matches, il a surtout été victime d'insultes racistes le 3 novembre 2019 contre le Hellas Vérone (défaite 2-1) et avait vu son contrat être résilié en début d'été. Un nouvel échec pour le buteur qui en avait connu à Manchester City et Liverpool auparavant. Dès lors, les clubs ne se bousculaient pas vraiment au portillon pour le faire signer. Ainsi, Flamengo (Brésil), Besiktas (Turquie), le Genoa (Italie), Cluj (Roumanie), Los Angeles Galaxys (États-Unis), l'AS Saint-Étienne (France) ou encore Barnsley (Angleterre) ont été évoqués.

Des pistes loin d'être séduisantes pour le joueur qui est resté libre jusqu'au 7 décembre dernier et sa signature à l'AC Monza. Le voir rejoindre le club lombard est finalement une demi-surprise puisqu'il rejoint un club ambitieux qui vise la montée en Serie A. Surtout qu'il retrouve d'anciens collègues à l'AC Milan comme Gabriel Palletta et Kevin-Prince Boateng dans un club dirigé par Adriano Galliani et Silvio Berlusconi. Un projet intéressant donc, dans lequel il va pouvoir se retrouver et ainsi essayer de revenir à son niveau alors qu'il a désormais 30 ans.

Buteur en quatre minutes

Et sa grande première a eu lieu ce mercredi face au club de Salernitana, qui est le leader du championnat. Quatrième avant le match, Monza pouvait grimper sur le podium et revenir à deux points de son rival. Titulaire en pointe d'un 4-3-3 avec son habituel numéro 45 dans le dos, Mario Balotelli a vite répondu aux attentes puisqu'il ne lui a fallu que 4 minutes pour ouvrir le score. Bien servi par Carlos Augusto, le finaliste de l'Euro 2012 s'en aller marquer sur son tout premier ballon de la partie. Une adaptation éclair pour celui qui n'avait plus joué au football depuis le 9 mars et la défaite 3-0 de Brescia contre Sassuolo.

Ce but immédiat rappelle d'ailleurs ses débuts à Nice où il avait marqué contre Marseille (victoire 3-2) pour ses grands débuts avec les Aiglons. Cette fois pas de doublé, mais une victoire 3-0 avec un but d'Antonino Barilla juste avant la pause et un autre de Marco Armellino en fin de partie. Sorti après 62 minutes de jeu et remplacé par Mirko Maric, Mario Balotelli a débuté de bien belle manière son aventure avec Monza et a permis à son club de faire une bonne opération en vue de la course à la montée en Serie A. Troisième, Monza va pouvoir rêver grand si Mario Balotelli continue de s'illustrer.