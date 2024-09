Eden Hazard sifflé lors d’un match de charité à Lens

Retraité depuis 2023, Eden Hazard a rechaussé ces crampons, ce mercredi. Le Belge a pris part à la rencontre de charité entre la Team Lens et la Team Légendes, dans le cadre de l’association de Pascal Olmeta « Un sourire, un espoir pour la vie », au stade Bollaert-Delelis (Lens). Et malgré le contexte, les supporters lensois n’ont pas hésité à siffler l’ancien joueur de Lille (2008-2012) sur chacune de ses touches de balle. Ce qui ne l’a pas empêché de marquer et de délivrer une passe décisive.

En plus de Hazard, des anciennes gloires de Marseille étaient présentes ce mercredi soir, comme le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, Eric Di Meco ou encore Basile Boli. Plusieurs anciens internationaux français ont participé à cette rencontre : Jean Tigana, Samir Nasri, Grégory Coupet, Ludovic Giuly ainsi que Laurent Fournier.