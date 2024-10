Ballon d’Or 2024 : Toni Kroos annonce à contrecœur la victoire de Rodri

La cérémonie du Ballon d’Or 2024 a lieu ce lundi soir au Théatre du Châtelet. Et alors que le doute est encore permis sur le vainqueur de cette édition, les premiers noms de cette liste reluisante ont été dévoilés un peu plus tôt dans la soirée. Dès lors, les dix finalistes ont été dévoilés et seront dévoilés au fil de la soirée. Le Real Madrid, champion d’Europe en titre, est représenté en force avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Toni Kroos, Jude Bellingham et Dani Carvajal. Harry Kane (Bayern Munich) est présent, tout comme Erling Haaland avec son coéquipier de Manchester City, le milieu espagnol Rodri. Lamine Yamal (FC Barcelone) et Lautaro Martinez (Inter Milan) complètent ce top 10.

Alors que le Real Madrid boycotte la soirée après des fuites sur les réseaux sociaux qui annonceraient la défaite retentissante et surprenante de Vinicius, l’ancien joueur Toni Kroos, qui est également présent dans le top 10, a donné son avis sur le Ballon d’Or lors de la cérémonie de remise de trophées l’Icon League, créée par le milieu allemand l’année dernière : «Rodrigo va le gagner, évidemment, je ne pense vraiment pas que ces récompenses soient si importantes, elles ne l’ont jamais été. Je crois du fond du cœur que les récompenses individuelles dans le football n’ont aucun sens, elles peuvent être décernées au tennis, mais je n’aime pas ça», a-t-il affirmé. Une position forte.