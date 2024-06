EdF : Kylian Mbappé brouille les pistes avant la Belgique

Ce dimanche, Kylian Mbappé s’est présenté en conférence de presse pour évoquer le 8e de finale face à la Belgique. L’ancien attaquant du PSG n’a pas manqué d’évoquer le manque de réussite offensive de son équipe depuis le début de la compétition. Et logiquement, il a tenu à brouiller les pistes avant la rencontre alors que la presse évoque un changement de système de la part de Didier Deschamps.

«On ne marque pas beaucoup car on ne concrétise pas nos occasions. Le plus important, il ne faut pas que ça reste dans la tête des gars. Il y a aucun joueur qui s’est présenté devant le gardien en disant qu’il allait rater. Ca a été problématique en phase de poule. C’est une autre compétition qui commence. Je suis sûr qu’on mettra les occasions. Le 4-4-2 losange, ça vient d’où ? (rires) Il faut demander au coach. Je peux te dire qu’en 3-5-2 on va se créer des occasions», a-t-il lancé.