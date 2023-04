Vidéo : la grosse boulette d’Ibrahima Konaté face à Leeds

Alors que les joueurs de Liverpool venaient tout juste de revenir sur la pelouse après une première période maîtrisée grâce à des réalisations de Cody Gakpo et Mohamed Salah en moins de cinq minutes juste avant la pause, Ibrahima Konaté remettait involontairement Leeds dans la partie sur une belle erreur individuelle de sa part quelques minutes seulement après le coup d’envoi de la deuxième période.

En effet, le défenseur tricolore prenait trop de temps pour dégager le ballon au pied et Luis Fernando Sinisterra surgissait pour se saisir du cuir dans les pieds d’Ibrahima Konaté, se présenter face à Alisson et tromper le portier des Reds d’un subtil piqué. Un but qui aurait donc pu relancer la rencontre alors que le score était de 2-1. Heureusement pour le Français, Liverpool déroulait en deuxième période et s’imposait facilement (6-1).

