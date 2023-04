Premier League : Liverpool écrase Leeds United et revient dans la course à la Ligue des Champions

La soirée aura été longue pour les Peacocks. En clôture de la 31e journée de Premier League, Leeds United recevait Liverpool et devait tenir un résultat afin de s’éloigner complètement de la zone rouge. Côté Liverpool, Klopp, avec une infirmerie enfin allégée, pouvait compter sur une attaque Salah-Gakpo-Jota pour tenter de s’imposer et d’obtenir une dernière chance de disputer la Ligue des Champions lors de la saison prochaine.

Mais la soirée aura finalement été un calvaire pour les locaux, puisque Gakpo a d’abord ouvert le score en première période. Après un bon travail d’Alexander-Arnold, Gakpo, seul au second poteau, pouvait ouvrir le score (1-0, 35e) avant le break de Salah quelques minutes plus tard, d’une belle frappe du pied gauche en pleine lucarne (2-0, 39e). De quoi rassurer les Reds, qui restaient sur quatre matches de suite sans victoire, en Premier League.

Liverpool peut croire à la C1

Si Sinisterra pouvait profiter d’une grossière erreur de Konaté pour réduire le score (2-1, 47e), Liverpool a ensuite déroulé en seconde période, avec la manière. À la suite d’un bon contrôle, Jones pouvait transmettre à Jota, auteur du troisième but des Reds (3-1, 52e). Leeds avait alors lâché le match et se montrait inquiétant défensivement. Et derrière, Salah ne pardonnait pas et s’offrait un doublé, d’une frappe enroulée du gauche (4-1, 64e). Avant un cinquième but signé Jota, d’une belle frappe tendue (5-1, 73e).

Le calvaire ne s’arrêtait pas là pour les Peacocks, qui ont encaissé un nouveau but de la part de Nunez, en fin de partie (6-1, 90e). Une belle opération réalisée par les Reds, huitièmes, mais qui reviennent à six points de Tottenham, avec un match en moins. Les hommes de Jurgen Klopp reviennent dans la course à la Ligue des Champions. De son côté, Leeds United encaisse une lourde défaite qui pourrait laisser des traces. Avant un déplacement à Fulham, Leeds, 16e, est à deux points de la zone rouge.