PSG : trois investisseurs candidats pour racheter des parts du club

C'est une information qui a rapidement pris de l'ampleur ces derniers jours. Alors qu'un investisseur américain s'est positionné pour racheter le PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait avoué être ouvert à une vente des parts du club, valorisé à quatre milliards d'euros. «Une offre de rachat de 4 milliards ? Plus de 4 milliards, bien sûr. Mais nous n'allons pas vendre le club. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait», avait avancé le président du PSG sur les ondes de TalkSport.

Ce mardi, Bloomberg affirme que trois investisseurs - deux Américains et un Européen, sont maintenant intéressés pour acquérir entre 7,5% et 15% des parts du Champion de France en titre. L'objectif de QSI étant d'utiliser ce nouvel investissement pour développer le club. De plus, le PSG devrait terminer la saison avec 700 millions d'euros de revenus, un record pour le club et de quoi attirer les investisseurs.