LdN : les Bleus tombent face à la Croatie et restent derniers

Système tactique, gardien de but, charnière centrale... en quatre rencontres, Didier Deschamps a quasiment tout essayé et rien n'a vraiment fonctionné dans cette Ligue des Nations. Dos au mur, les Bleus étaient pourtant dans l'obligation de l'emporter afin de montrer un visage rassurant et d'éviter une relégation en Ligue B pour les vainqueurs en titre de la compétition. Cette fois, Deschamps a opté pour un 4-4-2 avec un milieu Rabiot-Kamara-Guendouzi-Nkunku peu expérimenté, derrière Mbappé et Benzema. Mais même avec ses deux stars d'attaque, l'équipe de France manquait clairement de technique et se faisait clairement bousculer par des Croates morts de faim. D'entrée, un Konaté en manque de concentration commettait une faute bête sur Budimir. Un penalty logiquement accordé et transformé par Modric, Maignan ne pouvait qu'effleurer du gant le ballon (1-0, 5e). Incapables de réagir ensuite avec un duo Kamara-Guendouzi en grande difficulté face au milieu croate, la France ne parvenait même pas à inquiéter Ivusic, à l'image d'une frappe de Nkunku bien dévissée (28e).

Et après une première période clairement à oublier, Deschamps décidait de répondre à la domination athlétique de la Vatreni en faisant entrer Tchouaméni. Un choix décisif puisque les Bleus parvenaient enfin à mieux se trouver et pouvait se créer leur première occasion franche grâce à Mbappé, mais Ivusic était attentif (54e). Mais la France retombait ensuite dans ses travers et c'est même la formation au damier qui était plus proche de faire le break, mais l'erreur de Pavard était sauvée par un retour magnifique de Tchouaméni (61e) et Majer trouvait les poings de Maignan (72e). C'est donc sur un quatrième match sans victoire que les Bleus terminent leur mois de juin et jouent désormais le maintien dans cette Ligue des Nations, avant les deux derniers matches de septembre, contre l'Autriche et au Danemark. De quoi semer le doute avant le Mondial 2022, en novembre...