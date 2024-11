OL-ASSE : Alexandre Lacazette raconte son but

L’Olympique Lyonnais s’est adjugé le derby rhodanien contre son ennemi juré, l’AS Saint-Étienne (1-0), pour la clôture de cette 11e journée de Ligue 1. Une victoire acquise grâce au capitaine des Gones, Alexandre Lacazette, seul buteur de cette rencontre (29e). Interrogé par le diffuseur de la rencontre DAZN, le Général est revenu sur cette réalisation - pour son tout premier OL-ASSE au Groupama Stadium - qui permet à Lyon de monter à la 5e place du classement de championnat de France. Il a également indiqué qu’il souhaitait voir l’ASSE rester dans l’élite pour pouvoir disputer ce genre de match.

« C’était surtout le cœur parce que c’était mon premier derby au Groupama et surement le dernier ici, donc c’était le cœur qui parlait. Je me suis imprégné de toute l’énergie. Avoir les supporters, hier, c’était top, et j’avais confiance au groupe sur le fait qu’on gagne ce soir. J’ai aimé les supporters hier. Souvent, c’est ça quand on apprend des grands buteurs, comme quand j’étais petit plus jeune. Souvent, on dit que quand on peut marquer de la fesse, on prend et aujourd’hui, j’ai marqué. Ce n’est pas le plus beau, mais je prends. J’anticipe parce que je sais que Tolisso n’est pas le roi de la retournée. Je savais qu’il n’allait pas la prendre parfaitement et derrière, ça va vite. Au moment du rebond, je prends un peu de vitesse et j’essaye de l’accompagner pour que ça aille au-dessus du gardien », a indiqué Lacazette.