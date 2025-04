Arsenal : Arteta a pris une décision opposée à celle de Luis Enrique pour le choc face au PSG

« Nous devons attendre de voir comment il réagit après la séance d’entraînement, mais il n’y a rien de grave. Si nous voulons l’utiliser, il y aura de bonnes chances de jouer. » Interrogé sur la blessure de Bukayo Saka survenue face à Ipswich Town, Mikel Arteta a rassuré tout le monde et n’a pas hésité à affirmer qu’il alignera son ailier anglais contre Crystal Palace ce soir. De quoi surprendre à une semaine de la demi-finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain.

Deuxième du classement de Premier League avec cinq points d’avance sur le troisième (Manchester City) et sept sur le cinquième (Newcastle) à cinq journées du terme, Arsenal n’est pas menacé dans la course à la Ligue des Champions. On pourrait donc penser qu’Arteta ferait comme Luis Enrique. L’entraîneur parisien, déjà sacré en Ligue 1, prend le soin de faire souffler ses hommes et répartit les temps de jeu afin que toute sa troupe arrive dans les meilleures conditions face aux Londoniens. Une gestion à l’économie pas vraiment prônée par son compatriote.

Arsenal ne roule pas à l’économie

« Quand les joueurs sont en forme et veulent jouer, ils doivent jouer. Ils sont à leur meilleur niveau lorsqu’ils jouent et sont constants dans leurs performances. Physiquement et émotionnellement, ils sont bons, leur compréhension, leur rythme et leurs décisions sont au top. S’ils sont en bonne condition pour jouer, nous allons les faire jouer. Il faut équilibrer les risques et prendre des décisions raisonnables. Mais malheureusement, dans le football, vous savez, tout peut arriver », a confié Arteta en conférence de presse.

À l’heure où certains trouvent que le PSG joue trop souvent avec le frein à main avant ses rendez-vous de C1, comme hier à Nantes (1-1) et que le report de ce match a justement fait jaser, Mikel Arteta ne se pose visiblement pas les mêmes questions. Même si le coach des Gunners apprécie quand même l’absence de match le week-end prochain avant son duel face à Paris. « Cette petite pause sera bénéfique. Nous faisons ce dont nous pensons que l’équipe a besoin. Si elle a besoin de plus de tension, de moins de tension, d’être plus émotionnelle, plus tactique, nous essaierons de faire en sorte que les niveaux soient corrects afin d’être aussi préparés que possible et prêts à gagner. » Qui de Luis Enrique ou de Mikel Arteta aura le mieux préparé ses troupes ? Réponse mardi prochain.