L'ancien agent d'Hatem Ben Arfa n'est pas surpris

Encore une fois, Hatem Ben Arfa (35 ans) a fait les gros titres. Mais pas vraiment grâce à ses performances sportives. Venu à Lille pour se relancer, l’attaquant est aujourd’hui écarté du groupe nordiste après l’altercation qu’il a eue avec son entraîneur lors du match face à Bordeaux. Un nouveau couac de HBA qui pourrait cette fois siffler la fin de sa carrière. Et pour son ancien agent, Frédéric Guerra, les problèmes de l’ancien Marseillais ne sont pas une surprise.

« Ça a bugué psychologiquement il y a bien longtemps, dans son enfance. Il était le roi, le roi, le roi. On lui a toujours dit ses droits, mais jamais ses devoirs. (…) Ça restera un énorme gâchis, c’est peut-être LE gâchis du football du XXIe siècle. (…) Il y a plein de joueurs à qui on a dit très tôt qu’ils seront des perles. Et qui l’ont été. Cristiano Ronaldo est devenu très tôt un énorme travailleur, quelqu’un qui s’est toujours remis en cause. Karim Benzema a fait exactement le même parcours. Ce sont des gens qui se sont dit que pour atteindre le sommet, il fallait du travail, du travail, du travail. Et que le talent ne suffisait pas. Mais son mentor, Michel Ouazine (son conseiller, ndlr), n’a fait que lui dire que le talent suffisait », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.