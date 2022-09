Barcelone : une moyenne d'âge historique au XXIème siècle

A la suite de sa victoire contre Elche au Camp Nou (3-0) le week-end dernier, le FC Barcelone compte désormais 16 points sur 18 possibles après les six premières journées de Liga. Il s'agit d'ailleurs du meilleur départ des Blaugranas en championnat sur les cinq dernières années depuis qu'Ernesto Valverde avait mené l’équipe à six sur six lors de la saison 2017-18. Après avoir été tenu en échec à domicile par le Rayo, le Barça a remporté cinq victoires consécutives contre la Real Sociedad, Valladolid, Séville, Cadix et Elche donc. De bon augure pour la suite surtout quand on sait que le club catalan fait confiance à ses jeunes !

Une statistique permet d'illustrer cette cure de jouvence. En ne comptant que les joueurs qui ont disputé des minutes sur le terrain, l’équipe actuelle du Barça est la plus jeune, avec une moyenne d’âge de 25 ans et 169 jours, que les Catalans ont eu depuis le début du siècle en cours. Ce n'est pas pour rien si le club compte cinq nommés dans la dernière liste du futur Golden Boy (Pedri González, Ansu Fati, Gavi, Alejandro Balde et Nico González actuellement prêté à Valence).

