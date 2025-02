Bayern Munich : Max Eberl entretient le mystère autour du futur de Leroy Sané

Comme de nombreux joueurs à travers l’Europe, Leroy Sané arrivera en fin de contrat avec son club en juin prochain. Auteur de 8 buts en 31 rencontres avec le Bayern Munich cette saison, l’ailier allemand n’est pas encore certain de son avenir en Bavière. Et même si les prétendants ne se bousculent pas forcément au portillon, le joueur de 29 ans pourrait quitter le Rekordmeister à l’issue de la saison.

La suite après cette publicité

Chez les dirigeants, le doute persiste également. En effet, interrogé par la presse allemande au sujet de l’avenir du numéro 10 du Bayern, Max Eberl, le directeur sportif du club munichois, a expliqué qu’il ne savait pas si Sané allait être prolongé ou non malgré les discussions qui sont en cours : «nous ferons notre travail et si nous pensons que c’est bien pour Leroy, nous le ferons. Si nous pensons que ce n’est pas bien, nous ne le ferons pas. Nous sommes en pourparlers avec Leroy et son agence.»