Nike présente un maillot spécial pour l'AZ Alkmaar !

À deux journées de l'épilogue en Eredivisie, les clubs néerlandais sont à l'honneur. Après l'Ajax Amsterdam et son nouveau maillot extérieur, c'est au tour de l'AZ Alkmaar de dévoiler un maillot spécial.

Alors que le club d'Alkmaar est à la lutte avec le PSV Eindhoven pour la deuxième place du championnat, la saison fut difficile sans spectateurs dans les stades. Pour remercier les abonnés qui ont renoncé aux compensations proposées pour les matchs manqués cette saison, le club crée un maillot inédit qui leur est destiné. Dans son communiqué de presse, l'AZ ajoute même que ces supporters bénéficieront de 25% de réduction sur le renouvellement de leur abonnement pour la saison prochaine.

Nommé « Victorie Goud », ce maillot se dévoile avec une base noire complétée par du doré sur le fanion du club, les flocages et le château d'Alkmaar qui se trouve en bas à gauche. La virgule Nike est blanche, ce qui s'explique par le modèle du maillot. La marque américaine utilise en effet le maillot d'entraînement Nike Dry Pack 20 où les coutures et la virgules sont blanches. Des chaussettes et un short noirs complètent cette tunique spéciale qui sera portée contre Groningue pour le compte de la 33ème journée d'Eredivisie.