adidas dévoile déjà le maillot extérieur de l'Ajax pour la saison 2021-2022

D'ores et déjà champion des Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam a profité du match de ce week-end pour inaugurer le maillot extérieur que l'équipe portera pendant la saison 2021-2022.

Alors que le club de la capitale néerlandaise est déjà mathématiquement champion d'Eredivisie, adidas a profité du Klassieker face au Feyenoord Rotterdam pour présenter le maillot extérieur que Dušan Tadić et ses partenaires porteront hors de la Johan Cruijff Arena la saison prochaine.

Voir les équipementiers et les clubs révéler de futures tenues avant la fin de saison en cours n'est pas une surprise, c'est même devenu une habitude et les plus grands clubs comme le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich le font régulièrement.

L'Ajax est un club rempli d'histoire, en attestent ses 4 victoires en Ligue des Champions. Pourtant, contrairement à bon nombre de grands clubs, le maillot extérieur du club de la capitale n'a pas d'identité réellement définie. Ainsi, de nombreux coloris ont déjà orné ces tenues. Entre le jaune, le vert, le noir et le bleu, les supporters de l'Ajax Amsterdam ont vu défiler de nombreux maillots bien différents. Et cette année, adidas - qui équipe le club depuis la saison 2000-2001 - a opté pour le bleu et le noir dans un design jusque-là jamais vu.

On retrouve un maillot qui n'est pas sans rappeler celui de l'Atalanta Bergame, avec des bandes verticales noires et bleues accompagnées de flocages blancs. Les couleurs ne sont donc pas révolutionnaires, puisqu'elles sont souvent apparues, mais le choix des rayures verticales sur le maillot extérieur demeure une grande première.

On notera également la présence de vert menthe à travers de fines rayures qui se trouvent entre les larges bandes bleues et noires. Cette touche de vert se retrouve également sur le short qui accompagne le maillot alors que les chaussettes sont bleues et noires. L'équipementier allemand nous a donc particulièrement surpris pour ce maillot extérieur qui est dores et déjà disponible sur le store adidas. Reste à savoir si le maillot domicile de la saison 2021-2022 gardera son design classique ou non. Affaire à suivre.