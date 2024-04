PSG - Clermont : les compositions officielles

Le Paris Saint-Germain affronte Clermont au Parc des Princes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Leader du championnat avec 12 points d’avance sur le premier concurrent, le PSG se rapproche doucement mais sûrement d’un nouveau sacre national. Une victoire est logiquement espérée avant la réception de Barcelone mercredi prochain. En face, Clermont occupe la dernière place du classement, ramener un point de la capitale serait un réel exploit pour les Auvergnats. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Luis Henrique décide de faire tourner à l’approche de l’échéance européenne face au Barça. Dans le but, on retrouve Tenas avec devant lui la ligne défensive suivante : Zague-Danilo-Skriniar-Mukiele. Au milieu de terrain, le jeune Mayulu est associé à Soler et Ugarte. Enfin en attaque, Kolo Muani et Asensio entourent le très en forme Gonçalo Ramos. De son côté, Pascal Gastien change trois joueurs par rapport à l’équipe qui s’est inclinée la semaine passée face à Toulouse. En attaque, le CF63 comptera notamment sur le trio Allevinah-Cham-Virginius.

Les compositions

PSG : A.Tenas – Mukiele, Skriniar, D.Pereira ©, Y.Zague – Soler, Ugarte, Mayulu – Asensio, G.Ramos, Kolo Muani

Clermont : Ndiaye - Caufriez, Matsima, Pelmard, Neto Borges - Gastien, Keita - Allevinah, Muhammed Cham, Magnin © - Virginius

