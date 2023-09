Manchester City - Fulham : les compositions officielles

Manchester City veut poursuivre son sans-faute. A l’occasion de la quatrième journée de Premier League, le triple champion d’Angleterre en titre accueille Fulham (coup d’envoi à 16h, une rencontre à suivre en direct sur FM). Les hommes de Pep Guardiola ont très bien débuté la saison avec trois succès en championnat et six buts marqués pour un seul encaissé. En face, les Londoniens ont pris quatre points et viennent d’accrocher Arsenal à l’Emirates Stadium (2-2).

Pour cette rencontre, Pep Guardiola doit composer sans De Bruyne et Stones (blessés) mais il aligne Doku d’entrée de jeu. Arrivé en provenance de Rennes à la fin du mois d’août, l’ailier belge va débuter à gauche et sera en soutien d’Haaland avec Alvarez et Foden. Kovacic et Rodri vont évoluer dans l’entrejeu et Akanji fait son retour en défense à la place de Gvardiol. Côté Fulham et Marco Silva, Benda, Lulic et Palhinha sont absents. Le Français Diop est titulaire en défense centrale tout comme l’ex-Lyonnais Tete à droite. Au milieu, Reed va compenser l’absence de Palhinha et devant, Jimenez sera épaulé par Wilson et De Cordova.

Les compositions officielles

Manchester City : Ederson – Walker, Dias, Akanji, Aké – Kovacic, Rodri – Foden, Alvarez, Doku – Haaland.

Fulham : Leno – Tete, Ream, Diop, Robinson – Cairney, Reed, Pereira – Wilson, Jimenez, De Cordova.

