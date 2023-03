Serie A : l’AS Rome s’impose dans la douleur face à la Juventus

La 25ème journée de Serie A se poursuivait ce dimanche avec la dernière affiche du jour entre l’AS Rome et la Juventus au Stadio Olimpico. Pour ce choc, José Mourinho était finalement bel et bien présent sur le banc romain après le gel de sa suspension à la suite de son altercation avec le 4ème arbitre lors de la défaite à Cremonese (2-1). Le jeu était rapidement très haché entre les deux formations qui peinaient à se montrer dangereuses en attaque. Il fallait attendre la première frappe de Paulo Dybala dans cette rencontre pour voir Wojciech Szczesny s’envoler et détourner le ballon (27e). Juste avant la pause, Adrien Rabiot se procurait la plus belle situation. Après une frappe puissante de Manuel Locatelli bien repoussée par le portier romain (42e), la Vieille Dame continuait d’assiéger la surface adverse.

Le Français, à la réception au deuxième poteau d’un centre de Danilo, piquait sa tête mais Rui Patricio intervenait et repoussait de la jambe sur son poteau (44e). Au retour des vestiaires, la Louve se détachait grâce à un missile signé Gianluca Mancini (53e, 1-0). Quelques minutes plus tard, les Bianconeri répliquaient par l’intermédiaire de Juan Cuadrado qui trouvait le poteau sur un coup franc brossé (59e). En fin de rencontre, Rui Patrico sauvait les siens sur une belle frappe d’Angel Di Maria qui filait en lucarne (78e) puis la Juventus trouvait une nouvelle fois le poteau du gardien portugais à la suite d’un cafouillage dans la surface romaine (82e). A noter le carton rouge pour Moïse Kean pour un mauvais geste alors qu’il venait de rentrer sur la pelouse (90e). Au classement, l’AS Rome remonte au pied du podium grâce à cette victoire acquise dans la douleur tandis que la Juventus fait du sur place et perd du terrain sur les places européennes.

