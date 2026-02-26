« Il doit arrêter le foot » : Edinson Cavani se fait allumer en Argentine

A 39 ans, Edinson Cavani n’a pas encore raccroché les crampons. L’ancien joueur du PSG évolue depuis 2023 du côté de Boca Juniors en Argentine. Mais après des débuts intéressants, Cavani sombre petit à petit. Après une année 2025 difficile, il a débuté son année 2026 avec autant de difficultés entre des performances décevantes et des blessures. Au point d’être sifflé par le public de Boca.

Sur le plateau d’ESPN, Oscar Ruggeri, icône du football argentin et ancien de Boca Juniors a demandé à Cavani d’arrêter les frais. «Ca fait mal de voir Cavani comme ça. Il doit arrêter de jouer au football. C’est un péché que cette star soit insultée de cette manière, huée avec l’immense carrière qu’elle a eue. Je ne le connais pas, nous nous sommes rencontrés deux ou trois fois, mais cela me fait mal de le voir. Il est difficile de jouer en Argentine à 40 ans de nos jours. Pour moi, il ne prend pas la décision de prendre sa retraite parce qu’il veut continuer à essayer de renverser la situation et partir. »