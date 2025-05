Droits TV : Amazon veut travailler à nouveau avec la Ligue 1 !

L’horizon télévisuel de la Ligue 1 semble se dégager. Après un été 2024 compliqué où le remplacement d’Amazon Prime Vidéo à l’issue de son bail a été compliqué, c’est la plateforme britannique DAZN qui avait finalement raflé la mise. Après de nombreuses polémiques et contestations que ce soit de la part du diffuseur ou des instances, les deux parties vont se séparer en fin de saison et l’option sur la table et la création d’une future chaîne de la LFP.

La suite après cette publicité

Alors que l’arrivée de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Media a initié ce projet, le nom de DAZN et de Canal + avait été lié. Désormais c’est au tour d’Amazon Prime Vidéo de se positionner via le directeur des sports Alex Green. Dans un entretien pour L’Équipe, le dirigeant britannique a annoncé avoir conversé avec Nicolas De Tavernost sur ce nouveau projet : «oui, j’ai discuté avec lui. Et nous sommes en échanges réguliers avec la Ligue par l’intermédiaire de nos équipes françaises. Tout doit aller vite maintenant et nous pensons être un excellent partenaire pour la Ligue et sa future chaîne. Nous pouvons contribuer grandement à sa large diffusion et à son succès.»

Amazon a des arguments

Une manière de faire acte de candidature et d’affirmer une envie de retour d’Amazon dans le paysage footballistique français un an après l’avoir quitté. Dans son entretien pour le quotidien sportif, Alex Green a mis en avant certains arguments qui vont dans le sens de cette candidature comme la fidélisation rapide d’abonnés avec le Pass Ligue 1 et la bonne production des rencontres : «je n’ai pas dit le meilleur (partenaire possible ndlr), mais un excellent, nous sommes humbles. En trois saisons, nous avons développé une base d’abonnés très importante pour notre "Pass Ligue 1", largement au-dessus du million. Et nous avons réalisé un excellent travail de production autour des matches, pas seulement pour les affiches les plus prestigieuses, mais sur l’ensemble des rencontres. Prime Video était présent sur tous les stades, toujours au plus près des terrains, avec un important dispositif. Les clubs comme les supporters ont apprécié notre travail.»

La suite après cette publicité

Étant vigilant à la situation du produit Ligue 1, Amazon ne s’était pas positionné suite à la fin de son précédent contrat, mais semble désormais bien motivé pour s’impliquer de manière plus concrète. Questionné sur le modèle économique qui pourrait être mis en place, Alex Green a toutefois était mesuré : «je ne veux pas parler de prix aujourd’hui… Mais nous avons fait du bon travail sur le prix de lancement de notre "Pass Ligue 1" (12,99 € par mois plus 5,99 € par mois pour l’abonnement Prime). Cela a fonctionné, mais sans pour autant nous permettre de pérenniser ce modèle économique. En tout cas, nous étions très attentifs au consommateur français, au supporter de foot et je suis sûr que la Ligue et ses différents partenaires adopteront cette approche maintenant. Il a existé différents tarifs en France autour de la L1 et je pense que tout le monde en a tiré les leçons.» La guerre des droits TV est bien relancée en France.