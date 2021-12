Ligue 1 : Claude Puel mis à pied par l'AS Saint-Étienne

L'aventure de Claude Puel à Saint-Etienne prend presque fin. Nommé à la suite des mauvais résultats de son prédécesseur, Ghislain Printant, Claude Puel avait réussi à maintenir les Verts en Ligue 1 lors de la saison 2019-20 avant de réaliser une performance convaincante la saison dernière et une onzième place acquise à l'issue de l'exercice 2020-21. Pourtant, l'AS Saint-Étienne vit un début de saison 2021-2022 plus que compliqué avec une place de lanterne rouge de Ligue 1 et seulement 12 points au compteur.

La suite après cette publicité

Après la défaite à domicile face à Nice (0-3), le 25 septembre dernier, la direction du club songeait déjà à se séparer de Claude Puel afin de mettre fin à la mauvaise série du club. Mais le nul obtenu dans les dernières minutes lors du derby face à l'OL (1-1) avait permis à Puel d'être conservé. Et même si, après une grosse claque reçue à Starsbourg (1-5), le 17 octobre, les Verts avaient retrouvé quelques couleurs en enchaînant 4 matchs sans défaite, dont 2 succès de rang, ils sont retombés dans leurs travers avec 3 défaites consécutives. La dernière débâcle subie contre Rennes, ce dimanche (0-5), à Geoffroy Guichard, a mis fin à son sursis. Sa gestion des cadres, à l'image du départ de Stéphane Ruffier et de celui de Mathieu Debuchy, ne faisait également pas l'unanimité en interne.

Pascal Dupraz et David Guion ciblés

Toujours sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin prochain, le technicien de 60 ans a donc été mis à pied, comme le précise le communiqué du club vert publié ce dimanche, après une réunion de crise du côté de Saint-Étienne. «Ce dimanche, le Président exécutif de l'AS Saint-Étienne, a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel, et ce jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle», précise le communiqué.

Pour assurer l'intérim, le club a décidé de nommer Laurent Huard et Razik Nedder, vainqueur de la Coupe Gambardella avec les jeunes, selon plusieurs sources. Sur une vision à plus long terme, les noms de David Guion (ancien coach de Reims), ex-directeur du centre de formation de l'ASSE, ou de Pascal Dupraz ont d'ores et déjà été évoqués. Selon nos informations, Jean-Louis Gasset figure également dans la short-list des Verts pour succéder au technicien de 60 ans. Pour rappel, l’ancien adjoint de Laurent Blanc a déjà connu l'ASSE entre 2017 et 2019.

Avec un ratio de 1,15 point de moyenne par match, Claude Puel (26 victoires, 23 nuls et 38 défaites en 88 rencontres) est le deuxième entraineur avec le plus faible ratio de l’histoire des entraineurs de l’ASSE ayant coaché plus de 50 matchs, derrière Ellie Baup, lors de son premier passage sur le banc du club du Forez (1994-1996), avec 0,99 pt/match.