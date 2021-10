Divorce imminent entre Claude Puel et l'ASSE ?

Lanterne rouge de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne affiche un bilan catastrophique avec un total de 4 points, et ce, après 10 journées. Orphelins de la moindre victoire, les hommes de Claude Puel sortent par ailleurs d'une nouvelle défaite cinglante contre Strasbourg (1-5) et le spectre de la Ligue 2 plane sur le club stéphanois même si le championnat est encore long. Un départ cauchemardesque qui, selon le Progrès, n'inquiéterait pas le technicien des Verts pour l'heure mais d'après les dernières informations de RMC Sport, le divorce entre les deux parties semble bel et bien imminent.

Après la défaite à domicile face à Nice (0-3), la direction du club avait ainsi déjà pensé à limoger Claude Puel mais le nul obtenu lors du derby face à l'OL avait permis à Puel de s'offrir un léger sursis. Il semblerait que le revers face aux strasbourgeois scelle définitivement le sort de l'actuel coach de l'ASSE. À ce titre, une réunion de crise est d'ailleurs programmée , ce lundi soir, au centre d’entrainement Robert-Herbin. Une entrevue qui devrait entériner le fait que le Castrais ne sera plus l’entraineur de l’équipe première de Saint-Etienne. En cas d'officialisation, le club devrait dans un premier temps opter pour un intérim interne avec Laurent Huard et Razik Nedder, vainqueur de la Coupe Gambardella avec les jeunes. Sur une vision à plus long terme, les noms de David Guion (ancien coach de Reims), ex-directeur du centre de formation de l'ASSE, ou de Pascal Dupraz sont d'ores et déjà évoqués. Quoi qu'il en soit, l'avenir de Claude Puel à Saint-Etienne semble désormais se compter en heures...

