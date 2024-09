Le PSG condamné à verser 55M€ à Kylian Mbappé !

L’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain est terminée depuis longtemps et les deux parties ont repris le cours de leur vie comme si de rien n’était. Désormais attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé (25 ans) s’adapte tout doucement au club espagnol. Auteur de 3 buts en 5 matches et vainqueur de la Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta (2-0), l’attaquant français n’est pas encore à son meilleur niveau, mais semble monter en puissance.

Pour le Paris Saint-Germain actuel leader de Ligue 1 avec 9 points sur 9, c’est également un début de saison agréable. Cependant, cette journée du jeudi 12 septembre sera bien moins savoureuse pour le club francilien. En effet, ce dernier passait devant la commission juridique de la Ligue de football professionnel dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien joueur Kylian Mbappé.

Le PSG devra payer 55M€

Ce dernier avait ainsi réclamé 55 millions d’euros de primes et de salaires non versés par le Paris Saint-Germain correspondant au montant de sa prime de fidélité et de ses émoluments d’avril, mai et juin dernier. Après une première rencontre hier qui a permis d’engager une médiation, les deux parties se sont retrouvés ce jeudi. Néanmoins le désaccord est resté intact.

Un rendez-vous marqué par une prise position claire de la commission juridique de la LFP comme le révèle L’Équipe. Cette dernière a abondé en faveur de Kylian Mbappé et demande au Paris Saint-Germain de régler les 55 millions d’euros demandés par le capitaine de l’équipe de France sous huit jours (huitaine). Désormais, le PSG va devoir passer à la caisse et régler la somme qu’il doit à Kylian Mbappé sous peine que l’histoire se poursuive devant les tribunaux …