Le conflit financier entre Mbappé et le PSG va prendre un nouveau tournant !

«Mon client souhaite simplement à ce stade que son travail soit payé, comme cela doit être le cas pour tout autre joueur dans sa situation, et pour tout salarié ayant terminé son CDD. On a un salarié en CDD qui va jusqu’au terme de son contrat, à qui l’employeur dit : 'tu pars ailleurs, je ne te paie pas pour le travail que tu as réalisé'. Le droit du travail doit s’appliquer.» Ces mots sont ceux de Delphine Verheyden, avocate de Kylian Mbappé, et prononcés dans les colonnes du Monde ce mercredi, quelques heures après la réunion de son équipe et des représentants du PSG devant la commission juridique de la LFP, dans le cadre du litige financier opposant Mbappé à son ancien employeur.

Pour rappel, l’international français avait réclamé cet été 55 millions d’euros de primes et salaires non versés, correspondant plus précisément au montant de sa prime de "fidélité" et de ses trois derniers mois de salaires à Paris, avant son départ pour le Real Madrid. Dans un premier temps, ce litige financier s’était traduit par une mise en demeure, avant que le joueur et son clan ne saisissent la commission juridique de la LFP. Ce mercredi marquait ainsi le rendez-vous entre les deux parties à la Ligue. Mais à l’issue de près de deux heures et demie d’échanges, la commission juridique ne s’est pas positionnée, invitant le joueur et le club de la capitale à engager une médiation pour trouver un accord billatéral.

La procédure pourrait durer des années

Dans l’après-midi, on apprenait via un communiqué transmis à l’AFP que Kylian Mbappé et son clan avaient rejeté cette proposition de médiation. Désormais, une décision est attendue de la part de la LFP, et celle-ci devrait être notifiée aux différentes parties ce vendredi, à en croire L’Équipe. Mais selon le quotidien sportif, les chances de voir Paris être sommé de payer les 55 millions d’euros à son ancien salarié, restent minces, la tendance penchant plutôt vers une résolution du différend devant un tribunal.

Et c’est ainsi vers le conseil de prud’hommes, habilité à régler les litiges de droit du travail, que devraient être renvoyés les deux clans. Ce qui pourrait encore prolonger l’attente d’un dénouement… L’Équipe précise que les procédures pourraient en effet s’étirer sur plusieurs années. Autant dire qu’on est aujourd’hui face à un cas d’école : parole contre parole, car aucun document n’avait été signé. D’un côté, Paris continue de soutenir l’idée qu’un accord oral (et donc moral) avait été trouvé avec Kylian Mbappé au sujet de son renoncement à certaines primes, quand Mbappé proteste et assure de son côté que les engagements n’avaient pas été tenus, ce qui rendrait ainsi cet accord obsolète. En d’autres termes : on est aujourd’hui plus proche du début que de la fin de ce feuilleton.