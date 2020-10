LdC : Mathieu Valbuena livre son pronostic sur le groupe de l'OM

S'il y a bien un joueur qui est concerné par le groupe C de la Ligue des Champions, c'est bien Mathieu Valbuena. L'ancien international tricolore va disputer cette compétition sous les couleurs de l'Olympiacos après l'avoir découvert avec l'Olympique de Marseille. Une formation qu'il va retrouver dès l'entame de la phase de poules le 21 octobre prochain.

S'il a hâte de retrouver la coupe aux grandes oreilles et son ancien club, il s'est livré il y a quelques jours au jeu des pronostics sur le classement final du groupe C dans une interview accordée à Footballogue. « Le plus objectivement possible (rire), le classement du groupe serait … : Manchester City, Olympiakos, OM et Porto ». Pas sûr que ce classement régale les supporters du club phocéen...