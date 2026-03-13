L’Équipe du soir pourrait disparaître

Journée noire pour les fans d’émissions sportives. Paris Match a révélé ce vendredi que Téléfoot et Auto Moto cesseront leur diffusion sur TF1 à partir de la saison prochaine. Les deux programmes vont migrer vers la plateforme du groupe : TF1+.

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À en croire Paris Match, une autre émission phare voit son avenir s’assombrir : L’Équipe du soir. Lancé en 1977, le programme a vu son audience chuter significativement ces dernières années. L’arrêt complet de l’émission après la Coupe du monde 2026 serait envisagée par Vincent Broussard, directeur de la chaîne. L’Équipe du soir avait déjà vu sa programmation être diminuée en 2023.