La prestigieuse liste des joueurs libres au 1er juillet

Ça y est nous sommes le 1er juillet, ce qui signifie que les contrats ont basculé sur la saison 2022/2023. Cela a pour effet de rendre officiellement libres les joueurs qui étaient encore liés à un club jusqu'au 30 juin. Ils sont nombreux dans cette situation, notamment de grands noms dont l'avenir n'est pas toujours bouclé, à l'inverse de Corentin Tolisso, qui lui s'engage à l'OL. Paul Pogba voit par exemple son contrat avec Manchester United se terminer. Le milieu de terrain français va pouvoir signer à la Juventus puisque tout semble prêt pour l'accueillir.

À Turin, il ne retrouvera pas Federico Bernardeschi et un certain Paulo Dybala. Le départ de ce dernier a été acté par la direction depuis plusieurs semaines déjà. Le milieu offensif a des pistes, notamment du côté de l'Inter mais pour le moment, il n'y a encore rien d'acté. Il y aura peut-être un chassé-croisé d'internationaux argentins dans le Piémont puisqu'Angel Di Maria, laissé libre par le PSG, est pressenti même si aucune décision n'a été prise pour le moment. Il se dit que le gaucher attend également la proposition du FC Barcelone pour choisir.

Que va faire l'AC Milan avec Ibrahimovic

Car les Blaugranas sont en train de perdre Ousmane Dembélé. Les négociations n'ont pas trouvé d'issue positive et le champion du monde a quitté la Catalogne. Le PSG, puis ensuite Chelsea semblaient tenir la corde. Pour prendre sa revanche, le Barça attend les venues de Franck Kessie et d'Andreas Christensen, dont les contrats se sont respectivement finis du côté de l'AC Milan et de Chelsea. Les Blues perdent également un joueur emblématique en la personne de Cesar Azpilicueta, lui aussi en fin de contrat. L'Espagnol pourrait accompagner Christensen en Catalogne.

Christian Eriksen devrait lui rester en Premier League mais pas forcément à Brentford qui l'a relancé. Manchester United a un œil sur celui qui a brillé durant cette seconde partie de saison. Jesse Lingard, laissé libre par les Red Devils, n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied, même s'il est annoncé avec insistance du côté de West Ham. Du côté de l'Italie, Andrea Belotti quitte bien le Torino où il a tout de même inscrit 113 buts depuis 2015. Luiz Felipe s'en va de la Lazio pour sa part, et Alessio Romagnoli de l'AC Milan. Zlatan Ibrahimovic n'a d'ailleurs toujours pas prolongé avec les Lombards, lui qui est blessé pour la fin de l'année.

Aurier, Cavani, Isco, Marcelo, il y a des "noms" de libres

Du côté du Portugal, Chancel Mbemba se retrouve sans club, lui qui dispose d'une belle cote sur le marché. L'aventure de Serge Aurier a elle pris fin du côté de Villarreal, tout comme celle de Luis Suarez à l'Atlético de Madrid ou encore de Isco et Marcelo au Real. L'Uruguayen pourrait s'en aller du côté de River Plate. Son compatriote Edinson Cavani ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. L'attaquant est pourtant courtisé en Liga et en Serie A.

Du côté des joueurs de Ligue 1, Xeka est toujours sans club mais surtout le champion du monde Djibril Sidibé qui est disponible à moindres frais. Au même poste, Junior Sambia, un temps courtisé par l'OM, est libre également. Il peut y avoir des coups à tenter avec Cesc Fabregas, Timothée Kolodziejczak, et Farid Boulaya, et même les anciens de Ligue 1 que sont Zinedine Ferhat, Joao Moutinho, Keita Baldé ou encore Nicolas Nkoulou. Enfin, Juan Mata et Dan-Axel Zagadou sont également sans contrat depuis ce jour. Il y a de quoi avoir quelques idées.