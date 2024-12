Un ancien international français n’a pas aimé l’interview de Kylian Mbappé

Il en faudra certainement plus pour faire oublier ses derniers rassemblements zappés et ses sorties parfois provocantes. Malgré son interview accordée à Canal, Kylian Mbappé ne s’est pas réconcilié avec le public français. Cette semaine, nous vous demandions sur notre site si vous aviez été convaincu par l’entretien du champion du monde 2018 pour Clique. 68% d’entre vous répondaient négativement. De toute évidence, vous n’êtes pas les seuls puisque l’ancien international tricolore Sidney Govou a lui aussi manifesté sa déception sur ses réseaux sociaux.

«Après avoir vu et revu cliquetv sur Mbappé, je me pose une question : qui sont ces gens qui gèrent sa communication ? Cette interview confirme ce que je pense depuis longtemps. La com tue la com. Régler un « problème » humain par un pla com ne sert à rien. Un peu plus de légèreté et de vérité s’il vous plaît», a écrit l’ex-joueur de l’OL sur X.