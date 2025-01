Le LOSC a épaté tout le monde

Depuis hier soir, de nombreux extraits tournent en boucle sur les réseaux. Où l’on voit des consultants et autres chroniqueurs pronostiquer le nombre de points que le LOSC pourrait obtenir à l’issue de son parcours en Ligue des Champions, au regard de son calendrier démentiel. Étaient au programme pour le club nordiste le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, Liverpool, la Juventus, mais aussi le Sporting CP, Bologne, Feyenoord et Sturm Graz. Bilan des courses : 16 points et une 7e place (sur 36!) qualificative pour les huitièmes de finale. Le répéter à l’envi, c’est prendre la mesure de l’exploit réalisé par les Dogues, qui ont surpris l’Europe entière.

L’émotion de Bruno Génésio mercredi soir sur la pelouse disait tout de cet accomplissement formidable. En conférence de presse, après la démonstration de force face au Feyenoord (6-1), il a redit son bonheur d’être qualifié. « Après le tirage, on pouvait difficilement se le dire. On avait envie d’être dans les 24. De là à avoir 16 points et terminer septièmes… Surtout dans notre groupe qui est un des deux le plus difficiles avec celui du PSG. Peu de gens auraient pu le croire. Cela récompense les joueurs, tout le groupe, les blessés et ceux qui jouent moins. Je tiens à féliciter tous les staffs. Ils m’aident et font un travail extraordinaire. C’est une récompense pour tout le club. »

Il a aussi tenté d’expliquer la recette du succès. « Elle a été multiple. L’esprit du groupe, la considération des uns et des autres qui règnent. Un groupe de joueurs qui applique à la lettre la plupart du temps. Je parle des consignes tactiques. Ce groupe est très bien préparé athlétiquement. On a aussi un peu de réussite de temps en temps. Il en faut dans le foot de haut niveau. » Pour beaucoup depuis hier soir, c’est Génésio qui incarne la réussite du LOSC, puisqu’il a dû faire face à de nombreuses absences quasiment à chaque match. Mais il a été touché par la grâce, tous ses choix s’avérant payant. Que ce soit le doublé de Mukau positionné un cran plus haut contre Bologne, les passages sur le banc de Jonathan David qui termine avec 8 buts au compteur, le changement de poste de Bakker ou d’autres décisions radicales, il a vu juste.

De la confiance pour la suite

Son président Olivier Létang a lui aussi exprimé sa fierté dans les travées du stade Pierre Mauroy. « C’est une très, très, très grande performance. Quand on a vu notre tirage au sort et les clubs qu’on allait affronter, beaucoup de monde pensait qu’on terminerait avec peu de points. Mais on a démontré que le groupe était fort, que le groupe et le coach étaient d’une grande qualité. On a un groupe humainement extraordinaire, il est en capacité de réaliser de très grandes choses. Si on veut revivre des émotions comme celles-ci, ça passe par être très perforant et consistant en championnat, tout en étant qualifié dans 3 compétitions. On a allégé le calendrier, c’est la bonne nouvelle. On est très, très fiers et heureux », a-t-il lancé. Oui, le calendrier ne sera pas alourdi par ces fameux barrages, et le LOSC peut même envisager un nouvel exploit en huitième de finale.

Lui est promis comme adversaire l’un des quatre clubs suivants : l’Atalanta, le Borussia Dortmund, le Sporting CP ou Bruges. Les deux premiers paraissent plus costauds, mais pas imprenables, le Sporting n’est plus celui qui avait battu le LOSC lors de la 1ère journée de Ligue des Champions, et Bruges apparaît comme le plus abordable. Il faudra attendre le tirage des barrages vendredi midi pour éliminer deux de ces clubs comme adversaire possible et regarder attentivement la confrontation des deux autres. Mais avec une telle discipline collective, le LOSC n’a rien d’un usurpateur dans la liste des qualifiés pour les huitièmes, et on ne saurait que trop conseiller à son futur adversaire de ne pas le prendre de haut.