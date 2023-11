Brésil - Argentine retardé pour des affrontements en tribunes

Dans cette nuit de mardi à mercredi, la rencontre entre le Brésil et l’Argentine avait de quoi régaler les amoureux du ballon rond. Un match à haut risque entre deux nations rivales qui a déjà dégénéré. Alors que les hymnes venaient d’être joués, des affrontements ont eu lieu dans les tribunes entre les supporters argentins et brésiliens.

La suite après cette publicité

Les forces de l’ordre sont en train d’intervenir et des coups fusent de part et d’autre. Si le match peut encore débuter, il est en tout cas retardé pour le moment et la confusion règne au Maracanã. Les joueurs de l’Argentine sont rentrés dans leur vestiaire. Alors qu’on pouvait s’attendre à un joli match, c’est un triste spectacle qui se produit du côté de Rio de Janeiro.