Manchester City : le message désespéré de Pep Guardiola à Jack Grealish

Si Manchester City retrouve peu à peu le sourire, c’est en partie grâce à Savinho. Le jeune Brésilien vient de boucler deux semaines de rêve durant lesquelles il a inscrit un but et délivré trois passes décisives. De bon augure pour des Skyblues qui ne sont plus qu’à deux petits points de la quatrième place du classement de Premier League, synonyme de Ligue des Champions. Une excellente nouvelle aussi en vue du choc décisif de C1 face au Paris Saint-Germain. Une moins bonne, en revanche, pour Jack Grealish.

« L’homme aux 110 M€ », comme adorent le surnommer ironiquement les médias anglais, n’est plus que l’ombre de lui-même. Cette saison, l’international britannique a disputé 19 rencontres, toutes compétitions confondues, et ne compte que deux passes décisives. Pire, Grealish a bouclé l’année civile de 2024 sans marquer le moindre but. Vous comprenez donc l’ironie pinçante des médias anglais, car aujourd’hui, Grealish ne les vaut plus ces 110 M€. Mais à l’issue du match gagné contre West Ham (4-1), Pep Guardiola a dû expliquer son choix d’avoir titularisé Savinho alors que son concurrent a dû se contenter de six petites minutes de jeu.

«Je me suis beaucoup battu pour lui»

« C’est facile. Même s’il se regarde lui-même, il voit la concurrence et il doit être compétitif. Savinho est en meilleure forme que Jack et c’est pourquoi j’ai fait jouer Savinho. Je veux le Jack qui a gagné le triplé. Je le veux, mais j’essaie d’être honnête avec moi-même pour cela. Ils doivent se battre. On peut dire : « d’accord, mais c’est injuste ». Si c’est ce que vous pensez, c’est très bien. Mais vous devez prouver que vous allez vous battre avec Savinho pour mériter de jouer à ce poste. Et ce, chaque jour, chaque semaine et chaque mois », a-t-il déclaré, avant d’envoyer un énième message à Grealish, pour tenter de le remotiver.

« Je me suis beaucoup battu pour lui, je me suis beaucoup battu pour qu’il (Grealish) soit ici. Et je sais qu’il peut le faire parce que je l’ai vu. J’ai vu son niveau et je veux qu’il le fasse à chaque entraînement et à chaque match. Sinon, y a-t-il quelqu’un dans cette salle qui pense que Savinho ne mérite pas de jouer ? Non, il le mérite. C’est pour cela que je le fais jouer, parce qu’il produit. C’est pourquoi il a joué. J’aimerais beaucoup jouer au football. J’étais un excellent joueur de football. Vous ne vous en souvenez pas, mais j’étais un joueur de football et j’aimerais jouer. Je ne peux pas. Si je ne suis pas performant, je ne peux pas. » Jack Grealish sera-t-il réceptif à cette énième main tendue par son coach ?